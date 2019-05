Misirdə girov saxlanılan “Sea Shark” tankerinin heyət üzvləri sərbəst buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Ukrainskaya pravda” nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, azad olunanlar arasında Azərbaycan vətəndaşı da var.

Dənizçilər sənədləşmə işləri başa çatdıqdan sonra Ukraynaya qayıdacaqlar.



Qeyd edək ki, ötən ilin dekabr ayında saxlanılan "Sea Shark" tankerinin göyərtəsində 31 nəfər - 17 Ukrayna, 1 Azərbaycan vətəndaşı, eləcə də Filippin, Şri-Lanka və Hindistan vətəndaşları olub.



