Bakıda keçirilən aerobika gimnastikası üzrə 11-ci Avropa çempionatında Azərbaycan komandası qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, böyüklərdən ibarət aerodans komandamız 17,800 balla fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində qərarlaşıb.



Qeyd edək ki, Rusiya komandası 17,750 balla ikinci, Rumıniya yığması isə 17,400 balla üçüncü olub.



