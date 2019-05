Türkiyəli məşhur aktyor Əşrəf Kolçak 92 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor müalicə olunduğu xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, “Yaşıl Cam”ın usta aktyoru yanvar ayında ağ ciyərlərinə su toplanması səbəbilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

