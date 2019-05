Ürəyi qoruyan qidalar - SİYAHI

Bəzi qidalar ürək-damar sisteminin qoruyur və insan sağlamlığı baxımından çox faydalıdır.

Metbuat.az bu qidaların siyahısını təqdim edir:

1. Alma. Liflə və antioksidanla zəngin olan bu meyvə ürəyinizi qoruyur.

2. Spanaq, brokolli. Qan təqyiqini normallaşdırır, ürəyin fəaliyyətini bərpa edir.

3. Yulaf. Zərərli xolestrinin yaranmasına əngəl olur.

4. Çərəzlər. Tərkibindəki E vitamini ürək dostu hesab edilir.

5. Zeytun yağı. Sadəcə bir neçə çay qaşığı zeytun yağı zərərli xolesterolun səviyyəsini azaldır, qan şəkərini normallaşdırır.

6. Qırmızı meyvələr. Gilas, çiyələk kimi qırmızı meyvələr qan təzyiqini salaraq, damarları genişləndirir.

7. Nar. Antioksidantla zəngin olan nar qan dövranını tənzimləyir, qandakı hemoqlobini artırır.

8. Yaşıl çay. Hər gün bir stəkan yaşıl çay içmək piylənmədən qoruyur. Xolesterinə qarşı da faydalıdır.

