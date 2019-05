Mayın 29-da Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək Avropa Liqasının final oyununda "Çelsi" ilə qarşılaşacaq "Arsenal" bu gün paytaxtımızda ilk məşqinə çıxıb.



Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, hazırlıq prosesi "Bakcell Arena"da olub.

