Türkiyənin Diyarbəkir bölgəsində polis nəfəri Məhərrəm Y. həmkarı Merve Ünalı güllələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis əməkdaşı xəstəxanaya çatdırılasa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Hadisəyə səbəb sevgili olan polislər arasında baş verən mübahisə göstərilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Kənan Məmmədov / METBUAT.AZ



