İtaliya A Seriyasında 2018-2019 mövsümünün sonuncu - 38-ci turunun oyunları keçirilir.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, çempionluğunu daha əvvəl rəsmiləşdirmiş "Yuventus" mövsümə səfər oyunu ilə yekun vurub. "Sampdoriya"nın qonağı olan "qoca sinyora" 0:2 hesabı ilə uduzub.

Qeyd edək ki, bu məğlubiyyətdən sonra "Yuventus" 90 xalda qalıb. Xallarının sayını 53-ə çatdıran "Sampdoriya" isə 9-cu pillədəki mövqeyini qoruyub.



