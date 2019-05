Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu, arabir tutqun hava şəraiti hökm sürür.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bəzi yerlərdə arabir yağıntı müşahidə olunur.

Azərbaycanın rayonlarında da qeyri-sabit hava hökm sürür. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli yağışlar, dolu müşahidə edilir.

