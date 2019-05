Aygün Kazımovanın "18-" layihəsi üzə çıxdı - FOTO

Xalq artisti Aygün Kazımova Azərbaycanda ilk dəfə olaraq "18-" adlı karaoke albom təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin rəsmi “YouTube” kanalında yayımlanan albomdakı karaokelər pərəstişkarların “İnstagram”dakı rəyləri əsasında müəyyənləşib.



İfaçı hətda karaokelərdə səslənən “back vocal”-ı belə özü ifa edib.

Aygün Kazımova ilə duet oxumaq arzusunda olanlar üçün isə məşhur “Bir daha” mahnısı məxsusi hazırlanıb. Bundan əlavə, ifasını Aygün Kazımovaya nümayiş etmək istəyən şəxslər öz videolarını #AygunKaraoke işarəsi ilə yayımlaya bilər. Onlar arasından bir bəy və bir xanım seçilərək, Aygün Kazımova ilə şam yeməyinə dəvət alacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.