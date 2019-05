Almanı sodalı suda saxlasanız - görün nə baş verəcək?

Bazardan və ya marketden aldığımız almaları kran suyu ilə yuduqdan sonra yeyirik, amma bu almanın üstündə olan pestisidlərin təmizlənməsi üçün kifayet etmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, almanın üstündə olan pestisidlərin təmizlənməsi üçün sodalı su kifayətdir.

Belə ki, bir qabın içərisinə su və biraz da soda əlavə edib, meyvələri ən az 15 dəqiqə həmin suda saxlamaq lazımdır.

Almanın qabığını soymaq da bir üsuldur, amma belə olan halda meyvədə olan vitamin və minerallardan çox az faydalanmaq olur. Çünki almanın vitamini qabığındadır.

