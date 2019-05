Türkiyənin Bursa şəhərində 2 min polisin iştirakı ilə böyük narkotik əməliyyatı keçirilib.



Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən bildirir ki, xüsusi təyinatlılar 50 fərqli adresə eyni zamanda basqın ediblər. Əməliyyat zamanı narkotik maddə təsbit edən itlərdən və dronlardan istifadə edilib. Havadan dəstək verən vertolyotlarla birlikdə təyinatlılar şübhəlilərin evlərinə girib.

Əməliyyat zamanı çox sayda şübhəli nəzarətə alınıb, evlərdəki araşdırmalar davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.