ARB TV-nin "Kim var, Kim yox?" proqramının növbəti qonağı müğənni Nadir Qafarzadə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni yaşlandıqca oğullarına möhtac olmaq istəmədiyini deyib:

"Allah həyat yoldaşımla canımızı bir gündə alsın. Tək qalsaq bizə baxan olmayacaq. Övladlarım bizə baxsa, nə yaxşı, baxmasalar da, nə edək, övladdır. Övladlarıma pis demirəm, sadəcə indi zəmanə elə gətirib ki, etibar yoxdur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.