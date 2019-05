Dubay şahzadəsi və Dubay İcra Heyətinin Sədri Şeyx Hamdan Bin Məhəmməd Bin Rəşid Əl Maktum bənzərsiz həyatı ilə diqqət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada paylaşdıqları fotolarla olduqca məşhurlaşan Dubay şahzadəsinin 8.1 milyon izləyicisi var.

Şeyx Hamdan “İnstagram”ın ulduzlarından sayılır.

Deyilənlərə görə, dünyanın ən yaraşıqlı subaylarından biri sayılan əl-Məktumun atasının sərvəti 4 milyon dollardan çoxdur.



Şahzadənin sosial media hesabından olan fotolarını təqdim edirik:

