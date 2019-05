Lənkəran şəhərində itkin düşən qız tapılıb.

Hüquq Mühafizə orqanlarından Metbuat.az-a daxil olan məluamata görə, mayın 19-da itkin düşmüş Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Lənkəran rayonu, Daşdatük kənd sakini 17.05.2000-ci il təvəllüdlü Quliyeva Günay Məzahir qızı 25.05.2019-cu il tarixdə tapılaraq valideynlərə təhvil verilib.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

