Ağcabədidə oğul atasını ov tüfəngi ilə güllələdi

Mayın 26-da Ağcabədi rayonunun Bilağan kəndində insident baş verib.

Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, İ.Tağıyevin evində münaqişə zəminində atasını güllələyib. O, tüfəngdən açdığı atəşlə atası M.Tağıyevin kürək nahiyəsinə xəsarət yetirərək hadisə yerini tərk edib. Hadisə nəticəsində M.Tağıyev xəstəxanaya yerləşdirilib.

Dərhal Ağcabədi Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları hadisə yerinə gəlib, müvafiq tədbirlər görüb.

Keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində adam öldürməyə cəhddə şübhəli bilinən İ.Tağıyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Hadisə yerinə baxış zamanı cinayəti törədərkən istifadə etdiyi, müvafiq sənədləri olmayan ov tüfəngi aşkar edilərək götürülüb.

Faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 29,120-ci (adam öldürməyə cəhd) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.