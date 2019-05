"Oğlumun anası öləndə mənə dedi ki, ..." - Roza Zərgərli ilk dəfə övladlarının anasından DANIŞDI - VİDEO - FOTO

ARB TV-nin "Hüseynova bacıları" proqramının növbəti qonağı müğənni Roza Zərgərli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ilk dəfə olaraq uşaqlarını övladlığa götürmək prosesindən danışıb:

"Heç vaxt bu açıqlamanı etməmişəm. Corcla bir filmdə çəkilirdik. Corc balaca idi. Corca biraz kobud dedim ki, sən çıx çölə, qadınlar əynini dəyişsin. Qayıdanda dedim ki, könlünü alım. Dedim ki, anan nə işlə məşğuldur? Dedi ki, Roza xanım, mənim anam yoxdur. Dedim ki, qəlbinə toxundumsa, bağışla məni. Atana Allah can sağlığı versin. Dedi ki, atam da yoxdur. Lap pis oldum. Dedim ki, danışdıqca batıram. Nənənlə tanış olmaq istəyirəm. Dedi ki, heç kimim yoxdur, mən uşaq evində böyümüşəm. Düşündüm ki, doğuşda ölən oğlum sağ qalsaydı bu cür olardı. Çünki mənə çox oxşayır. Sonra uşaq evinə tez-tez gedib gəlirdim. Onu da həftə sonları götürürdüm. Bir gün zəng elədilər ki, Corc pis vəziyyətdədir, heç kimə qulaq asmır. Anası onun yanına gəlmişdi. Ağır xəstə idi anası. Qucaqlamışdı, buraxmırdı. Dedim ki, Corc sən kişisən, sən ayağa durmalısan, kömək etməlisən. Anasını xəstəxanaya yerləşdirdik. Sonradan bildim ki, qardaşı da var. Anası ölməmişdən 26 saat qabaq mənə dedi ki, öləndən sonra uşaqlarımı sənə əmanət edirəm. Onun sözüylə yox, məcbur yox öz istəyimlə götürdüm. Sadəcə ilk övladlığımla anasına görə problemlər yaşamışdım. Anası olan övlad götürmək istəmirdim. Qızım Natavana da deyirəm ki, mən olmasam, atanız olmasa dağ kimi 2 qardaşınız var".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.