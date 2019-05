Məşhur aktyordan gözlənilməz hərəkət - İlanı öldürüb...

Türkiyənin məşhur aktyoru Mehmet Akif Alakurt uzun müddət əvvəl sənətdən getdiyini açıqlasa da sosial mediada etdiyi paylaşımları ilə gündəmdən düşmür.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyorun “İnstagram” hesabından etdiyi paylaşımı insanları özündən çıxarıb.

Belə ki, o, avtomobili ilə üstündən keçərək əzdiyi ilanın görüntüsünü sosial media hesabından paylaşıb. Aktyorun bu hərəkəti insanlar tərəfindən vəhşilik kimi qarşılansa da o buna fikir vərməyib.

Etdiyi hərəkəti vəhşilik adlandıranlara cavab verən Mehmet Akif Alakurt “heyvanı niyə öldürdün deyənlərə cavabım. Ölmək də yaşamaq da allahım əmridir Məntiq bu deyilmi?” sözlərini yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.