​Dünyanın məşhur keramistləri Şəkidə - “Təbiətdən Tarixə” beynəlxalq Simpoziumu davam edir - FOTOLAR

Ailə Biznesinə ASAN Dəstək (“ABAD”) publik hüquqi şəxs tərəfindən Şəki rayonunda “Təbiətdən tarixə” adlı Beynəlxalq Keramika Simpozium keçirilir. Açılışı mayın 21-də baş tutan Simpoziumda 14 ölkədən 22 xarici keramist iştirak edir. “ABAD” Şəki Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzində keçirilən “Təbiətdən Tarixə” adlı Keramika üzrə Beynəlxalq Simpoziuma media-tur təşkil edərək biz jurnalistlərin də Simpoziumla, iştirakçılarla daha yaxından tanış olmasına şərait yaradıb.



Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrindən biri olan keramika sənəti bütün insanlıq üçün ən qiymətli mədəni irs hesab olunur. Tarix boyunca keramika insan məişəti ilə bağlı olub, onun estetik zövqü və dünyagörüşünü ifadə edir. Azərbaycanın bütün ərazisi boyu, xüsusilə də Şəki rayonunda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı bir çox keramika nümunələri və qədim odun sobaları aşkar olunub.

(Simpoziumun iştirakçıları ilə birgə)

"Təbiətdən Tarixə" adlı Keramika üzrə Beynəlxalq Simpoziumun kuratoru, Azərbaycanın məşhur keramisti, Mir Teymur Məmmədov media nümayəndələrinə tədbirlə bağlı məlumat verərək bildirib ki, bu Azərbaycan üçün böyük qələbədir: “SSRİ vaxtında çox çalışmışdım ki, bu cür simpozium keçirək, amma müxtəlif bəhanələrlə buna mane olurdular. Bu gün isə Azərbaycan dünyanın dörd bir yanından keramistləri bura gətirib və yüksək səviyyəli Simpozium keçirir. İştirakçılar etiraf edirlər ki, bu günə qədər belə Simpozium, mehriban qarşılanma görməyiblər. Təbii ki, bu həm ölkəmizə turist marağını artıracaq, iştirakçılar Azərbaycanla, Simpoziumla bağlı çox maraqlı məlumatlar paylaşırlar. İstərdim ki, bu cür Simpoziumlar davamlı olsun”. Mir Teymur Məmmədov qeyd edib ki, iştirakçıların hazırladıqları əsərlər sonda burada qalacaq.

ABAD-ın Marketinq, Beynəlxalq və İctimaiyyətlə əlaqələr departamentinin müdiri Turanə Qasımova isə deyir ki, Simpoziumun məqsədi xarici sənətkarları yerli sənətkarlarla tanış etmək, təcrübə mübadiləsi aparmaq və keramika sahəsində ənənələrin yaradılmasıdır: “İki həftəlik müddət ərzində iştirakçılar özlərinə müvafiq olan, spesifik ölkələrə uyğun sənət əsərlərini yaradacaqlar. Tədbirin sonunda isə iki həftə ərzində yaratdığı keramika əsərlərini nümayiş etdirəcəklər.

Bu simpoziumda biz daha çox xarici iştirakçılara üstünlük verdik. Amma seçim turları zamanı yerli keramistlərin də simpoziuma böyük marağı var idi. Bu səbəbdən “Təbiətdən tarixə” şüarı altında prosesi davam etdirəcəyik”. Qeyd edim ki, bu, xaricdən gələn iştirakçıların Azərbaycana ilk səfərləridir. İştirakçılar ölkəmizin mədəniyyətivə mərkəz haqqında kifayət qədər müsbət rəydədilər”. T.Qasımova bildirib ki, yaxın zamanlarda Şəki Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzinin davamı olaraq Nardaran Keramika mərkəzinin açılışı olacaq.

Gözəl yaz fəslində tarixi ilə seçilən Şəkidə keçirilən bu simpozium həm tarixi keramika ənənələrimizlə bağlı xarici iştirakçıların məlumatlı olması, həm də onların ölkəmizi, ənənələrimizi, mədəniyyətimizi daha yaxından öyrənmələri üçün gözəl bir şansdır. Onlarda söhbət etmək, tanış olmaq şansımız oldu.İştirakçıları ən çox cəlb edən də ölkəmizin qonaqpərvərliyidir.

Türkiyədən olan keramist Serap Ünal İsparta Süleyman Dəmirəl Universitetinin Gözəl Sənətlər Fakültəsinin dekanıdır. Deyir ki, Simpoziuma dəvət alanda düşünmədən qatılmaq istədim: “Bura gəldiyimiz gündən bəri “ABAD”-çılar bizimlə yüksək səviyyədə maraqlanır, hər kəs çox gözəl şəraitdə işləyir. Burda hamımız fərqli texnikalarla işləyən, keramikanın fərqli hissələri üzrə püxtələşmiş insanlarıq. Tamamilə beynəlxalq bir ortamda işləyirik. İnsanlar Simpoziumla çox maraqlanırlar.

Şəki keramika sahəsində Türk dünyasının sənət mərkəzinə çevrilməkdədir. Bakıda olmuşdum, amma Şəkiyə ilk səfərimdir. Mən çox ölkələr gəzmişəm, Şəki dünyanın ən gözəl yeridir. Burada toxunulmamış bir təbiət var, bunun qiymətini bilin və xahiş edirəm pozmayın. Bir neçə gün ərzində burada 10-a yaxın sənət əsəri yaratmışam və davam edirəm. Simpoziumun sonunda gözəl sərgimiz olacaq”.

İraqdan olan keramist Şanyar Abdullah Salman deyir ki, Simpoziumla bağlı məlumatı dərs dediyi universitetdə iordaniyalı tələbədən öyrənib. bu tədbir haqqında məlumat almışam. Şəki çox gözəl şəhərdir, burada hər şey çox yaxşıdır, istər xidmət, istər avadanlıqlar, gil, keramika hazırlamaq üçün masa və s. Eyni zamanda çox qonaqpərvərsiniz. Burada müxtəlif ölkələrdən müxtəlif dəsti-xətti olan sənətkarlar var ki, bu simpoziumu daha da maraqlı edir. Yaratdığım əsərin ölkəmlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Üzərində çalışdığım sənət növü 25 ildir çalışdığım sənət növüdür, bunun adı requlyar və qeyri-requlyardır.

Bu bir abstrakt sənət növüdür. Burada həm düz xətlər, həm də qeyri-requlyar olan formalar var, iki istiqamətin bir ahəngidir. Bu, bir-birinin əksi olan formaları bir araya yığmaqla kontrast, fərq yaratmaqdır. Gördüyünüz kimi hər iki nümunədə də eyni iki fikri əks etdirmişəm. Bunu rəngləyəndən sonra da görəcəksiniz ki, kontraslar mövcud olacaq. Azərbaycana birinci dəfədir gəlirəm, amma yenidən turist kimi gəlmək istəyirəm. Bu günə qədər bir çox simpoziumlarda iştirak etmişəm, buradakı iştirakçılar isə öz professionallıqları ilə fərqlənirlər. Bu simpoziuma həqiqətən də öz ölkələrində fərqlənən, seçilən professional keramistlər gəliblər.

Çexiyalı keramist Eva Pelexovanın Azərbaycanda ən çox bəyəndiyi qonaqpərvərlik və burada işlədiyi qrupdur: “Bütün simpoziumlarda çalışırlar ki, lazım olan avadanlıqlarla təmin etsinlər. Bu simpozumda da bizi bütün avadanlıqlarla təmin ediblər ki, istədiyimiz sənət əsərini yarada bilək, rahat işləyə bilək. Burada mənim üçün ən önəmli olan ilk növbədə insanlar arasında olan ünsiyyət, təşkilatçılıq və bizə olan xoş münasibətdir, mən bunu çox yüksək dəyərləndirirəm.

Təbii ki, incəsənət tərəfi də öz yerində. Keramika sənəti Çexiyada da məşhurdur. Başqa ölkələrə də keramikadan hazırlanan əşyalar ixrac olunur, biz artıq bu sahədə püxtələşmişik. Mən gimnaziyada oxuyurdum, amma oxuduğum müddətdə gördüm ki, elmi sahə mənim üçün maraqlı deyil. Baletlə məşğul oldum, baletdən sonra isə keramika sahəsinə gəldim. Düşünürəm ki, balet və keramika sahəsi bir ahəng yaradır. Hər ikisində incəlik var”.

Polşalı iştirakçı Donata Mariya Lisinska qrafist, rəssam və keramistdir, Azərbaycana ilk dəfədir ki, gəlir: “Keramikadan olan çox böyük əsərlərim var. Məqsədim odur ki, bəyəndiyim əsərləri burada da yaradım. Mən özüm minimalizmi, sadəliyi sevirəm, əsərlərimdə də buna üstünlük verirəm. Abstrakt əsərlər hazırlamağı sevirəm, əsərlərimdə sadə və fərqli koloritlərdən istifadə etmişəm. Burada fərqli ölkələrdən olan qrup var. Bu qrup vasitəsilə hərə öz ölkəsindən olan incəsənət əsəri yaradır, bir-birimizdən görüb-götürəcəyimiz məqamlar çoxdur. Bu cür tədbirlər təcrübə mübadiləsi üçün çox önəmlidir. Bu şansı bizə yaradan Azərbaycana çox təşəkkür edirəm”.

İordaniyadan olan keramist Marvan Tavan Ramazan ayı olduğu üçün əsərində Qurandan Qədr surəsini yaradıb: “Orta hissədə simpoziumda iştirak edənlər üçün hissələr ayrılıb, orada hər bir iştirakçı özünün kiçik ideayasını əks etdirib. Kompoziyamı Ramazan ayına həsr etmişəm. Azərbaycan çox maraqlı ölkədir, Şəki isə çox gözəl şəhərdir. Simpoziumdan, 2 həftə burada olmaqdan çox məmnunam. Əsərlərim üzərində işəyirəm. Tələbəlik illərindən başlayaraq keramika ilə məşğul olmuşam, artıq 21 ildir. 5 yaşım olandan rəsmə marağım olub, daha sonra isə keramika ilə məşğul olmaq qərarına gəlmişəm. Hazırda Yarnuq Universitetində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. İordaniyada insanların keramikaya marağı olsa da, bu sənətlə məşğul olanların sayı azdır. Onu da qeyd edim ki, keramika pullu sahədir”.

Brazilyadan Lika Kruz disk üzərində işləyir, gildən hazırlanan işlərinə müxtəlif naxışlar qoyur. 2019-cu il YUNESKO tərəfindən tayfa, qəbilə ili elan olduğu üçün kompoziyasını Brazilyada olan tayfalara həsr edib: “Yaratdığım əsərləri saylarla işarələyəcəm. Daha sonra əsərlərin aşağı hissəsinə məlumat yerləşdirəcəm ki, insanlar həmin işarələri başa düşsünlər və tayfa haqqında məlumat ala bilsinlər. Simpoziumdan, burada olmaqdan çox şadam. Buranın yeməklərinə isə valeh olmuşam. Şəki şirniyyatı, xüsusilə Şəki halvasını çox bəyəndim. Azərbaycan insanları çox alicənab, səmimi, güləriz, ağıllıdırlar. İştirakçıların hazırladıqları əsərlər çox maraqlıdır. Azərbaycanda keramika sənətinə sevgi böyükdür, keramist Arifə xanımın və Humay xanımın işlərinə baxmışam, çox maraqlıdır”.

Bir çox xarici keramistlərlə tanış olsaq da, mənə ən çox təsir edəni banqladeşli keramist Məhəmməd Əli Sülhaq oldu. Çünki müharibə mənim də taleyimə yazılıb, uşaqlıqdan doğulduğum torpağın işğalını görmüşəm, müharibədən əziyyət çəkənlərdən biri olmuşam. Banqladeşli keramist də məhz əsərlərində müharibədən əziyyət çəkmiş insanların, xüsusilə də qadınların, uşaqların çəkdikləri əziyyəti, onların simalarını əks etdir: “İnsanların gördükləri haqsızlıqlar, onlara qarşı törədilən vəhşiliklər sənət əsərlərində əks olunmalıdır ki, insanların diqqəti bu məsələlərə daha çox artsın. Mən hazırda Çinin Nanjinq şəhərində yaşayıram. Əsərlərimdə ürəyimə toxunan bütün insanların əziyyətlərini canlandırıram. Mən incəsənəti ölkələrə, insanlara bölmürəm. Bir sənət əsəri ilə bütün əziyyət çəkən insanları əks etdirirəm. Bu mənim ölkəmdən də, sizin ölkənizdən də, digər ölkələrdən də ola bilər.

Bakıya ilk gələndə Şəhidlər Xiyabanında və Fəxri Xiyabanda oldum, gördüm ki, sizin ölkənin də çoxlu qəhrəmanları var. Azərbaycan haqqında ilk dəfə ötən il Çində keçirilən “İpək Yolu” simpoziumunda azərbaycanlı sənətkarla tanışlığım zamanı məlumat almışam. Mir Teymur müəllim də Azərbaycanın tanınmış keramistidir və mənim dostluq siyahımda var. O, Şəkidə keçiriləcək simpoziumla bağlı məlumat paylaşanda onun vasitəsilə məlumat aldım. Mən də seçimlərdə iştirak edib, bura gəldim və çox gözəl şansdır ki, dağların arasında, belə gözəl təbiətdə, müxtəlif ölkələrdən qatılan güclü keramistlərlə bir araya gəlmişik. Burada bir-birimizi tanıyırıq, bu çox böyük uğurdur, həm də yaratdığımız əsərləri burada qoyub gedəcəyik. Bakıda Şəhidlər Xiyabanında oldum və hazırda üzərində işlədiyim əsəri də gördüklərimin təsiri ilə düzəldirəm. Sizin ölkənizdə baş verən müharibə və itkilərlə öz ölkəmdə baş verənləri qarşılaşdırıb, bütün bunlardan təsirlənib belə bir əsər yaratmaq istədim”.

Media-tur Şəki Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzində təşkil olunmuş “Raku Keramika” şousu ilə başa çatıb.

Sonda onu da qeyd edim ki, 20 may tarixindən başlayan “Təbiətdən tarixə” adlı Beynəlxalq Keramika Simpoziumu 2 iyun tarixinə qədər davam edəcək. Bu simpozium ölkəmizdə keramika sahəsi üzrə ilk beynəlxalq və irimiqyaslı tədbirdir. Bağlanış mərasimində Simpozium çərçivəsində iki həftəlik iş prosesini əks etdirən qısa video-çarx izləyicilərə təqdim olunacaq.

Xatırladım ki, "Təbiətdən tarixə" Beynəlxalq Keramika Simpoziumu 29 oktyabr 2018-ci il tarixində ABAD və Paşa Holdinqin birgə səyləri nəticəsində Şəkidə fəaliyyətə başlayan, Cənubi Qafqazdakı ilk Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzində keçirilir. Simpoziumda iştirak üçün dünyanın 22 ölkəsindən 50 nəfər müraciət edib. Seçim prosesi əsasında 14 xarici ölkədən 22 nəfər iştirakçı müəyyən edilib. Simpoziumda Azərbaycan (3 nəfər), Türkiyə (1 nəfər), Rusiya (5 nəfər), Ukrayna (2 nəfər), Polşa (2 nəfər), Çexiya (1 nəfər), Latviya (2 nəfər), İraq (1 nəfər), Norveç (1 nəfər), Brazilya (2 nəfər), Tunis (1 nəfər), Banqladeş (1 nəfər), İordaniya (1 nəfər), Qırğızıstan (1 nəfər) və Monqolustandan (1 nəfər) olan sənətkarlar iştirak edir.

Qeyd edim ki, beynəlxalq Simpoziumun iştirakçıları Şəkiyə səfər etmədən əvvəl Bakıda Şəhidlər Xiyabanını və Fəxri Xiyabanı ziyarət ediblər.

Media-tur müddətində hava bütün şıltaqlıqlarını nümayiş etdirdi. Ancaq nə külək, nə də yağış belə gözəl Simpozumun təsirindən çıxmağıma təsiri ola bilməz. Ümid edirəm ki, ölkəmiz bu cür beynəlxalq tədbirlərə hələ daha çox ev sahibliyi edəcək, Azərbaycanımızın qədim tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini, gözəlliyini, mətbəxini, qonaqpərvəliyini bundan sonra da qürurla nümayiş etdirəcəyik.

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.