Türkiyənin məşhur aktyoru Tolgahan Sayışman yeni doğulan körpəsinin fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki , oğlunun üzünü ilk dəfə göstərən aktyor paylaşdığı fotoya “kəlimələrin kifayətsiz qaldığı an” şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, Tolgahan Sayışman Almeda Abazi adlı xanımla ailə qurub və cütlüyün Efehan adında bir oğlu var.

