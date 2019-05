Bakıda ölümlə nəticələnən qəza olub

Bakıda ölümlə nəticələnən qəza baş verib.

Hüquq mühafizə orqanlarından Metbuat.az-a daxil olan məlumata görə, mayın 26-da saat 12:00 radələrində 13.02.1978-ci il təvəllüdlü Qorlanov Roman Genadiyeviç "99-B-523" nömrə nişanlı motosikletlə Xətai rayonu, İ.İsmayılov küçəsi ilə hərəkətdə olarkən Xətai rayonu, N.Tusi küçəsi ilə İ.İsmayılov küçəsinin kəsişməsində yolun kənarında dayanmış Nağıyev Azad Bəhmən oğluna məxsus "99-SR-324" nömrəli yük avtomobilinə dəyib. Qəza nəticəsində Qorlanov Roman Genadiyeviç aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb, motosikletdə olan sərnişin Qorlanov Samir Roman oğlu isə xəsarət alaraq 3 saylı şəhər kliniki xəstəxanasına aparılıb.

Xətai RPİ-nin tərəfindən və aidiyyəti şəxslərin iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. Qorlanov Romanın meyiti müayinə olunması üçün MTE və PA birliyinin Xətai rayon şöbəsinə təqdim edilib.

Fakta görə Xətai RPİ-nin İŞ-in tərəfindən Azərbaycan Respublikası CM-nin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

