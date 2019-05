Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında 28 may - Respublika Gününə və 1 iyun - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş “Sağlam gələcəyimiz üçün” adlı aksiya keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiyada 1 nömrəli Ailə tipli kiçik qrup evinin uşaqları həkimlərimiz tərəfindən müayinə olunublar.

Aksiyanın məqsədi uşaqların tibbi müayinədən keçirilməsi, sağlamlığının dəyərləndirilməsi, ehtiyac yaranarsa müalicə ilə təmin edilməsidir.

