İzzət onu tənqid edənlərə cavab verdi - Gedin... / VİDEO

Müğənni İzzət Bağırov bir müddət öncə geyindiyi köynəyə görə onu tənqid edənlərə cavab verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, ARB Tv-də yayımlanan "Hüseynova bacıları" verilişinin qonağı olan müğənni bildirib ki, o köynəyi geyinəndən neçə gün sonra bir jurnalist mənə yığdı ki, bəs, İzzət, bu köynəyi geyinməyin bir mənalı qarşılanmayıb.

Müğənni onu tənqid edənlərə də ismarıc göndərib:"Nə bilim soyunanlara, çılpaq gəzənlərə söz demirsiniz, sosial şəbəkələrdə nə oyunlardan çıxanlara söz demirsiniz, əxlaqsızlıqlara ,əl atanlarla danışan yoxdu, İzzət leopard köynək geyinib, yaşına uyğun deyil. Birincisi mən yaşımı gizlətməmişəm. Yaşımlada fəxr edirəm ki, 43 yaşım var, 25 yaşındakı oğlan kimi görsənirəm. 2-cisi ay onu deyənlər mən çılpaq deyiləm, lüt deyiləm, İzzətin leopardı, İzzət düz geyinməyib. Gedin işinizlə məşğul olun."

