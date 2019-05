Tələbələrin nəzərinə! ADRA-da işlə təmin oluna bilərsiniz

ADA, o cümlədən Bakı Mühəndislik Universitetlərinin İnformasiya Texnologiyaları (İT) və Mühəndislik ixtisasları üzrə təhsil alan 3-cü və 4-cü kurs, eləcə də magistr tələbələri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyində işlə təmin olunmaq şansı qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Agentliyə müraciət edən tələbələr arasından seçilən 11 nəfər ADRA-nın 3 aylıq təcrübə proqramına cəlb edilib. Proqramda uğurlu nəticə göstərənlər Agentliyin əməkdaşına çevriləcəklər. Təcrübə proqramının təqdimatı ilə bağlı keçirilən tədbirdə tələbələrə Agentliyin fəaliyyəti və strukturu barədə ətraflı məlumat verilib, onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Proqrama cəlb edilən tələbələrlə 3 aylıq əmək müqaviləsi imzalandıqdan sonra ADRA-nın direktor müavini Orxan Əliyev iştirakçılara uğurlar arzulayıb. O, gənclərə Agentliyin yeni ideya və təşəbbüslərə açıq olduğunu bildirərək, onlara bu yöndə aktivlik nümayiş etdirməyi tövsiyə edib.

Gələcəkdə bu cür təcrübə proqramlarının davam etdiriləcəyi vurğulanıb.

