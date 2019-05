“Ölkədə yaradılan sahəvi Assosasiyaların sayı 30-a çatıb” – Nazir müavini

“Ölkədə son dövrlər yaradılan sahəvi Assosasiyaların sayı artıq 30-a çatıb”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov ölkədə fəaliyyət göstərən taxıl istehsalçıları və emalçılarının təşəbbüsü, İqtisadiyyat və Kənd Təsərrüfatı nazirliklərinin, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının dəstəyi ilə “Azərbaycan Taxıl İstehsalçıları və Emalçıları Assosiasiyası” İctimai Birliyi təsis olunması ilə bağlı keçirilən tədbirdə bildirib. Nazir müavininin sözlərinə görə:

"Assosasiya taxılçılığın inkişafı, bu sahəyə diqqətin atırılması, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərənlərə dəstək məqsədilə yaradılıb. İqtisadi səmərəliliyin artırılması məqsədilə 51 iri fermer təsərrüfatı, aqro parklar yaradılır. Bu təsərrüfatlarda heyvandarlıq, bitkiçilik əsas priroritetlərdir. Aqrotexniki xidmətlər yüksək səviyyədə təmin olunduğu üçün məhsuldarlıq da burada yüksəkdir".

Nazir müavini qeyd edib ki, iri təsərrüfatların 24-ə güzəştli kredit ayrılıb:

"Bunlara isə ümumilikdə 162 milyon manat dövlətin güzəştli krediti verilib. Ümumilikdə kompleks tədbirlər nəticəsində taxılçılıq inkişaf edib".

