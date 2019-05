Braziliyalı model İzabel Goulart verdiyi pozası ilə hərkəsi heyran edib.

Metbuat.az xarici mediaya istiadən xəbər verir ki , “Cannes” film festivalında 26 ildir ki AİDS-lə mübarizəyə kömək məqsədli “amfAR” gecəsi keçirilir.

Builki tədbirin ulduzu model İzabel Goulart olub.

“Julien Macdonald” imzalı paltar geyinən model pozası ilə hər kəsi özünə heyran edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.