Türkiyənin İzmir şəhərində siqaret fabrikində partlayış baş verib.



Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən bildirir ki, yanğının fabrikin qazanxanasında çıxdığı bildirilir. Partlayış nəticəsində bir nəfər işçi ölüb.

Şok keçirən digər işçi isə xəstəxanaya aparılıb.

