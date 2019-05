Övladları yaşlı ananı saxlamaqdan niyə imtina etdi?- Mülk üstündə dava / VİDEO

Saatlıda ev üstündə dava edən qardaşlar analarını saxlamaqdan imtina edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, "Çıxış yolu Afət Rahilqızı ilə" verilişinə müraciət edən şikayətçi olan qardaşlardan biri bu sözləri deyib. Onun dediyinə görə digər qardaşları ana artıq qocaldığına görə küçəyə atıb, yanvarın 12-i çöldə olanda zəng gəlib ki, ananız çöldədir.

O "qardaşlarım nə qədər ki, anamın əli iş tuturdu ona baxırdı, sonra küçəyə atdı" deyib.

Verilişin gedişində əsas davanın ananın sahibi olduğu ev üstündə olduğu bilinib.

Həmin kadrları təqdim edirik:

