May ayının 25 günündə axtarışda olduğuna görə 490 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib.

Metbuat.az Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) saytında yer alan məlumatlara istinadən bildirir ki, ayın 1-dən 25-dək cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 828 nəfər saxlanılıb.

Siqaret fabrikində PARTLAYIŞ: Ölü və yaralı var



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.