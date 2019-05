Müğənni Aysun İsmayılova sosial media hesabından paylaşdığı fotosu ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aysunun “İnstagram” hesabından yayınladığı cazibədar görüntüsü izləyiciləri tərəfindən bəyənilib.

Müğənni bu fotonun yeni mahnısının klip çəkilişindən olduğunu bildirib.

Aysunun sözügedən görüntüsünü təqdim edirik:

