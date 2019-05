Gözəl aktrisa belə oğlan axtarır - FOTOLAR

Oskar mükafatlı tanınmış aktrisa Şarliz Teron maraqlı açıqlamaları ilə gündəm olub.



Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, sonuncu dəfə həmkarı Sean Pennlə eşq yaşayan gözəl aktrisanın qəlbində illərdir kimsə yoxdur. Aktrisa artıq yalnızlığına son vermək istədiyini və yeni münasibətə hazır olduğunu açıqlayıb. 43 yaşlı gözəl aktrisanın sevgilisi olacaq şəxslə bağlı kriteriyalar var.

O deyib ki, sevgilisi boksla məşğul olmalı, səhər 04:00-da oyanıb döyüş idman növləri etməli, azacıq saqqalı olmalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.