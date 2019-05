Avropa Liqasının finalında "Arsenal"la qarşılaşacaq "Çelsi" Bakıya yola düşüb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə London klubunun rəsmi "Tvitter" səhifəsi məlumat yayıb.

Finalda oynamayacağı dəqiqləşən London təmsilçisinin futbolçusu Antonio Rüdiger də paytaxtımıza gələcək oyunçular sırasında yer alıb.

Qeyd edək ki, "Çelsi" və "Arsenal" arasında Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək final görüşü mayın 29-u saat 23:00-da başlayacaq.

