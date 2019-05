ABŞ-ın Florida ştatında dəhşətli intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Andrev adlı şəxsin itini timsah parçaladığı üçün o həyatına son verib. 36 yaşlı amerikalının cəsədi yaşadığı evdən tapıb. Onun canına necə qəsd etdiyi hələlik məlum deyil.

Qonşuları 36 yaşlı şəxsin heyvanlara olduqca bağlı olduğu xüsusilə itinə çox diqqət etdiyini bildirib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.