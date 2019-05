ABŞ-ın Los-Anceles şəhərində olan türkiyəli müğənni Aleyna Tilki instaqramda paylaşdığı foto ilə böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,o fotonun altında “lütfən məni qısqan” sözlərini qeyd edib. Şəkildə olduqca fikirli və baxımsız görünən müğənni əlavə şərh verməkdən imtina edib. İnternet istifadəçiləri gənc müğənniyə “yaxşısan?”, “səhhətin normaldır?” suallarını ünvanlayıb.

Tilki isə sualları cavabsız saxlayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

