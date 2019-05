ABŞ ilə müharibə olarsa, İranda bütün sosial şəbəkələr bağlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri İranın Mülki Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Qulamrza Cəlali deyib.

O bildirib ki, yerli sosial şəbəkələrin olmaması ABŞ-a imkan verir ki, əhalinin psixoloji vəziyyətinə təsir göstərsin. Sosial şəbəkələrlə ABŞ vətəndaşları yalan informasiyalarla çaşdıra bilər. Bu səbəblərə görə, hərbi toqquşma ehtimalı olarsa, mütləq sosial şəbəkələr bağlanmalıdır.

