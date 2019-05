Sarri istefaya göndərilmir

"Çelsi" baş məşqçisi Maurisio Sarri ilə yolları ayırmağı düşünmür.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən xəbərinə görə, bu barədə "Sky Sports" nəşri məlumat yayıb. Bildirilir ki, 60 yaşlı mütəxəssisin agenti Fali Ramadani klubun direktoru Marin Qranovski ilə görüşəcək. Bu, Avroliqanın finalında "Arsenal"la oyundan sonra olacaq. Nəşr yazıb ki, klub rəhbərliyi Sarridən növbəti mövsüm üçün komandanın hazırlıq planını gözləyir və onu istefaya göndərməyi planlaşdırmır.

Qeyd edək ki, Sarrinin "Yuventus"la razılığa gəldiyi iddia olunurdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.