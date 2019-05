Böyük Britaniyanın Daxili İşlər naziri Sacid Cavid hakim Mühafizəkarlar Partiyasının liderliyinə namizədliyini irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, namizədliyini irəli sürdüyünü Tvitter vasitəsilə bildirən nazir yazıb: “İlk növbədə, Brexiti sona çatdırmalıyıq”. Xatırladaq ki, Böyük Britaniyanın Baş Naziri Tereza Mey iyunun 7-də Mühafizəkarlar Partiyasının lideri postundan gedəcəyini elan edib. Bu, o deməkdir ki, Tereza Mey, eyni zamanda, ölkənin Baş Naziri vəzifəsindən də istefa verməlidir

