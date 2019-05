16 yaşlı qız 13 yaşlı oğlandan hamilə qaldı - Yeniyetmələrdən İNANILMAZ QƏRAR / FOTOLAR

Bir müddət əvvəl davranışları ilə diqqət mərkəzinə düşən cütlük yeni fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, onların övladlarının böyüdüyü diqqətdən qaçmayıb. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl mətbuatda 16 yaşlı qızın 13 yaşlı oğlandan hamilə qaldığına dair xəbərlər yayılmışdı.

Yeniyetmələr uşaqdan imtina etməmək barədə qərar veriblər. Nəticədə uşaq dünyaya gəlib. Oğlanın atası yeniyetmələrin davranışını uşaqlıq səhvi kimi dəyələrləndirib. Ata oğluna dəstək ifadə edib. Hətta yeniyetmə cütlüyə maddi dəstək də verilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

