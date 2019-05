Müğənni İpək Açar, musiqiçi Alper Kömürcü ilə nikah masasına oturacaq.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, cütlük yaxın günlərdə toy edəcəklərini açıqlayıb.

Qeyd edək ki, İpək tanınmış türk müğənnisi, mərhum Kayahanın xanımı olub. Cütlüyün bir qızı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.