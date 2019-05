Bir müddət əvvəl boşanacaqları haqqında xəbər yayılan Justin Bieber və Hailey Baldwin cütlüyü iddialara cavab verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, məşhur cütlük bu iddiaları sosial media hesabından etdiyi paylaşımla yalanlayıb.

Belə ki, Justin Bieber “İnstagram” hesabında həyat yoldaşıyla birlikdə poza verdiyi fotosunu paylaşıb.

Cütlüyün bu fotosu izləyicilər tərəfindən 5 milyona yaxın bəyənilib.

