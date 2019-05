Aktrisa Pərvin Abıyeva izləyicilərini heyran edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın “İnstagram” hesabından paylaşdığı fotoları sosial medianın gündəminə düşüb.

Cazibədar aktrisanın görüntüləri izləyiciləri tərəfindən bəyənilib və şərh atəşinə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.