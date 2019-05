İstanbulda tikilməkdə olan metro stansiyasında yanğın başlayıb.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, hazırda hadisə yerinə yanğınsöndürənlər və xilasedicilər cəlb olunub. Yanğının lokallaşdırılması istiqamətində iş aparılır.

İlkin məlumata görə, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi hələlik məlum deyil.

