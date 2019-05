Türkiyənin məşhur müğənnisi Yıldız Tilbe ötən gün obyektivlərə tuş gəlib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, müxbirləri qarşısında görən sevilən müğənni təəccübünü gizlədə bilməyib.

Müxbirlərin “televiziya proqramında aparıcılıq etmək istəyisinizmi” sualına “bəli, istəyirəm, amma kanallar məni istəmir” deyərək gülüb.

Xatırladaq ki, Yıldız Tilbe son olaraq “O ses Türkiye” yarışmasında münsiflər heyətində iştirak edib.

