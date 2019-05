Rəqqasə-müğənni Sevda Sanaliyeva sosial şəbəkədə yeni fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bir müddət öncə boşanma xəbərləri ilə gündəmə gələn 35 yaşlı sənətçi, bu dəfə ideala yaxın bədən quruluşu ilə diqqət çəkməyi bacarıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

