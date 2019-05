Göygöl rayonunda yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın "Report"a istinadən məlumatına görə, hadisə rayonun Yeni Qızılca kəndində qeydə alınıb.

Nəticədə bir nəfərin öldüyü, bir neçə nəfərin isə yaralandığı bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

