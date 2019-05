Avstriya Prezidenti Kurtsun hökumətini istefaya göndərdi

Avstriyanın Federal Prezidenti Aleksandr Van der Bellen Sebestian Kurtsun hökumətini, parlamentin çıxardığı etimadsızlıq qərarından sonra istefaya göndərib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, prezident ölkənin kansleri vəzifəsinin icrasını isə 1 həftə öncə müvəqqəti olaraq vitse-kansler təyin edilmiş maliyyə naziri Xartviq Leqerə həvalə edib.

Qeyd edək ki, S.Kurts 2017-ci ildə bu vəzifəyə təyin olunmaqla, respublika tarixində ilk gənc kansler olub. O, bu vəzifədə 525 gün olmaqla ölkənin ən qısa müddətdə kansleri olub.

