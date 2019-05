Bakıda marşrut avtobusu velosiped sürən gənci öldürüb.

Metbuat.az "Report"-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsindəki Xurşidbanu Natəvan küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 91 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobus, təxminən, 20-22 yaşlarında olan, hələlik şəxsiyyəti məlum olmayan gənci vuraraq öldürüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

