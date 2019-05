Dəhşət! İldırım vuran adamın bədəni bu hala gəldi /FOTOLAR

Bir insanın üzərinə ildirım düşdükdə eynilə bir mərmi yarası kimi müxtəlif izlərə səbəb olur.



Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, ildirım vurmasının insan bədənində buraxdığı yara izləri bədənə girdiyi və bədəni tərk etdiyi yerlərdə diqqətə çarpır. Bununla yanaşı bədəndə “Lichtenberq” adlanan parçalanmış qan damarlarının buraxdığı izlərdən yaranan bir yara izi də olur. Bu izlər qəribə olmaqla yanaşı eynilə bir döymə kimi hörümçək toru şəklində bədənə yayılır. Bundan başqa ildırım vuran şəxsin üstündə metal əşyalar varsa yaranan yüksək istilik səbəbilə onlarda hədsiz isinərək ciddi yanıqlara səbəb ola bilir.

Bütün bunlara baxmayaraq hər hansı bir zamanda insanın üzərinə ildırım düşməsi ehtimalı 300 mində birdir və ildırım vurmuş insanın həyatda qalma ehtimalı 90 faizdir. Amma yara izlərindən xilas olmaq təəssüf ki, mümkün deyil.

https://metbuat.az/news/1195202/olay-mocuze-emeliyyat-sayesinde-heyati-deyisdi.html



