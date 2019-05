ABŞ-ın Ohayo ştatında güclü tornado olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, kəskin hava ilə əlaqədar təxminən 5 milyon sakin işıqsız qalıb.

Təbii fəlakət nəticəsində 7 nəfərin isə xəsarət aldığı bildirilir. Yaralılar tibbi yardım üçün xəstəxanaya yerləşdirilib.

Bundan başqa, ştatda bir çox tikililərin dam örtüklərinin uçduğu, ağacların aşdığı qeyd edilir.

