“Arsenal” və “Çelsi”nin təxmini start heyəti belə olacaq

Bakıda keçiriləcək UEFA Avropa Liqasının finalında qarşılaşacaq İngiltərənin “Çelsi” və “Arsenal” komandalarının təxminin start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az UEFA-nın rəsmi saytında yer alan “11-lik”ləri təqdim edir:

“Arsenal”: Petr Çex, Sead Kolaşinats, Loran Koselny, Sokratis Papastatopulos, Şkodran Mustafi, Enzli Meytlend-Naylz, Qranit Caka , Lukas Torreyra, Pyer-Emerik Obameyanq, Mesut Özil, Aleksandr Lyakezett

“Çelsi”: Kepa Arrisabalaqa, Sesar Aspilikueta , Andreas Kristiensen, David Luis, Markos Alonso, Mateo Kovaçiç, Jorjinyo, Ross Barkli, Pedro Rodriqes, Oliviye Jiru, Eden Azar

Qeyd edək ki, mayın 29-da Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək oyun saat 23:00-da başlayacaq.

