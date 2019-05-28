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“Arsenal” və “Çelsi”nin təxmini start heyəti belə olacaq

“Arsenal” və “Çelsi”nin təxmini start heyəti
17:05 28 May 2019
71 İdman
Metbuat.az
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Bakıda keçiriləcək UEFA Avropa Liqasının finalında qarşılaşacaq İngiltərənin “Çelsi” və “Arsenal” komandalarının təxminin start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az UEFA-nın rəsmi saytında yer alan “11-lik”ləri təqdim edir:

“Arsenal”: Petr Çex, Sead Kolaşinats, Loran Koselny, Sokratis Papastatopulos, Şkodran Mustafi, Enzli Meytlend-Naylz, Qranit Caka , Lukas Torreyra, Pyer-Emerik Obameyanq, Mesut Özil, Aleksandr Lyakezett

“Çelsi”: Kepa Arrisabalaqa, Sesar Aspilikueta , Andreas Kristiensen, David Luis, Markos Alonso, Mateo Kovaçiç, Jorjinyo, Ross Barkli, Pedro Rodriqes, Oliviye Jiru, Eden Azar

Qeyd edək ki, mayın 29-da Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək oyun saat 23:00-da başlayacaq.

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Arsenal Çelsi Avropa Liqası final heyət
metbuat.az

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