Dəri xəstəliyi üzündən bu hala gəldi! Yaşını eşidən inana bilmir /FOTOLAR

Amerikanın Minnesotota əyalətində yaşayan Sara Geurts 28 yaşında olmasına baxmayaraq genetik dəri xəstəliyi üzündən dərisində sallanmalar və qırışıqlıqlar əmələ gəlib.



Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Ehlers-Danlos sindromundan əziyyət çəkən qadının bədəni xəstəliyi üzündən qırışıqlar içindədir.

Xəstəliyinə əhəmiyyət verməyən gənc qadın modellik edərək xəstəliyi ilə mübarizə aparır. Modellik kariyerasına başladıqdan iki il sonra “İnstagram” fenomeni olub və 80 min izləyicisi ilə məşhurlaşıb.

Saranın xəstəliyi 7 yaşında olarkən məlum olub. Yeniyetməlik dövründə xəstəliyinin əlamətləri daha da artıb. Xəstəliyi üzündən illərlə özünə inamını itirən qız ətrafdakıların təhqirinə məruz qalıb. 2015-ci ildə qadınların çatlaqlarını, yaralarını və digər qüsurlarını paylaşan “Tumblr” səhifəsinə “Love Your Lines” fotosunu təqdim edib.

Saranın ən böyük dəstəkçilərindən biri və modellik etməsinin səbəbi hazırda onun şəxsi fotoqrafı olan rəfiqəsi Briana Berglunddur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.